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Состояние здоровья Бари Алибасова 57 минут назад
Отравление или пиар? Возвращение памяти Алибасову в вечернем шоу Малахова
Состояние Бари Алибасова вызывает опасения у врачей. У продюсера серьезные провалы в памяти, он с трудом узнает родных. Впрочем, некоторые подозревают: вся история с отравлением больше похожа на пиар. Что происходит на самом деле, расскажет сам артист в студии программы "Привет, Андрей!".
"Сегодня мы всей страной будем возвращать память Бари Каримычу!" — предлагает ведущий вечернего шоу на телеканале "Россия" Андрей Малахов.
Алибасов появляется в студии в коляске в сопровождении артистов группы "На-на". Выглядит слабым, рассеянным, и будто не понимает, где находится. Уже в начале программы Бари Алибасов шокирует гостей и зрителей: знаменитый продюсер не узнает своих близких.
- Ольгу вы узнаете?
- Я — дочь!
- Какая из них?
- Сейчас вам легче?
- А вы кто?
Пять дней в медикаментозной коме. По официальной версии, Бари Алибасов отравился: выпил вместо сока чистящее средство. В итоге получил химический ожог пищевода. Впрочем, появилась и другая версия.
- В живот делали какие-то уколы?
- Показать?
Эксклюзивные кадры из квартиры шоумена: он винит во всем врачей.
- Вон, пошли все вон! Я четыре дня лежал в коме после твоих уколов!
Расскажет Алибасов и об отношениях с родным сыном: за что он выгнал его из дома и удалось ли им помириться.
В студии у Андрея Малахова и воспоминания о том, что видел продюсер во время пребывания в коме.
- Я потерял свою бошку! Я вообще перестал существовать!
Тяжелое отравление или грандиозный пиар перед гастрольным туром в честь 30-летия группы.
Об этом и не только — завтра, 22 июня, в 17.40 в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".
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