Остапенко проиграла Мартич, Стрыцова обыграла Плишкову на турнире в Бирмингеме

Латвийская теннисистка, 37-я ракетка мира Елена Остапенко в четвертьфинале турнира в Бирмингеме в трех сетах за два часа 25 минут проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич со счетом 7:6 (7:4), 5:7, 1:6.

Остапенко дважды подала навылет, допустила 20 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14, а у Мартич, занимающей 25-е место в рейтинге WTA, семь эйсов, семь двйоных ошибок и девять реализованных брейков из 18.

В параллельной игре 1/4 финала турнира чешка Барбора Стрыцова (51) переиграла соотечественницу Кристину Плишкову (112) со счетом 6:2, 6:4.

Таким образом, Мартич вышла в полуфинал турнира, где ей будет противостоять победительница встречи Юлия Путинцева (Казахстан, 43) – Юлия Гергес (Германия, 19). Стрыцова же в полуфинале сыграет или с американкой Винус Уильмс (55), или с австралийкой Эшли Барти (2).