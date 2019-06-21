Штаты пытаются отговорить Индию от покупки С-400

Соединенные Штаты хотят убедить Индию отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Сообщается, что этот контракт станет одной из тем во время визита госсекретаря Майка Помпео в Индию.

Ранее Штаты уже пытались также отговорить Турцию, однако безуспешно. После чего Вашингтон приостановил подготовку турецких пилотов самолетов пятого поколения F-35.

Другой темой переговоров станет ситуация вокруг Ирана, сообщат агентство РИА Новости. Как заявил представитель Госдепа во время телефонного брифинга, Штаты планируют продолжать давление на Иран, особенно после уничтожения дрона США. Кроме того, Штаты ценят усилия Индии по сокращению поставок нефти из Ирана, добавил собеседник.

Напомним, 20 июня КСИР уничтожил американский дрон-разведчик RQ-4A Global Hawk, который залетел в воздушное пространство Ирана. Штаты протестуют – никаких границ они не нарушали.

В ответ на действия Тегерана американские военные хотели нанести удар по Исламский Республике, но президент Трамп их остановил.