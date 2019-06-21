Лукашенко уточнил, когда к нему приедет Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда глава российского государства Владимир Путин планирует посетить Минск. По его словам, визит президента России намечен на церемонию закрытия Европейских игр, которая состоится 30 июня в белорусской столице.

Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым Александр Лукашенко рассказал, что, в соответствии с договоренностями с российским президентом, можно будет посмотреть на работу совместной группы России и Белоруссии, которая работает над проблемными вопросами взаимоотношений двух государств.

"И дадите свое резюме перед тем, как мы встретимся с Владимиром Владимировичем. Примерно такой был оговорен график, что мы как раз встречаемся после заседания правительств, затем он (Путин) планирует приехать на закрытие". По словам Лукашенко, с главой российского государства они поговорят на тему взаимоотношений России и Белоруссии, а также обсудят и "разные другие", сообщает РИА Новости.

Белорусский президент отметил, что дополнительное обсуждение вопросов с российским лидером состоится на форуме регионов, когда они с Путиным поедут "молиться на Валаам".