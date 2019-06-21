Полузащитник Александр Самедов покинул "Крылья Советов"

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в связи с истечением контракта покинул самарский футбольный клуб "Крылья Советов", в который он перешел минувшей зимой в статусе свободного агента.

"Мой контракт закончился. Мы с клубом больше не общались, – заявил Самедов, слова которого приводит ТАСС. – Разошлись абсолютно нормально".

Помимо этого, 34-летний полузащитник сообщил, что в ближайшее время появится информация относительно продолжении карьеры.

Напомним, ранее Самедов выступал за "Спартак", "Локомотив", "Динамо" и "Москву". На его счету 386 игр, 58 голов и 75 голевых передач в российской премьер-лиге, а также 53 матча, семь мячей и 16 результативных передач за сборную России.