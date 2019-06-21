Украинцы, попросившие Путина о помощи, вошли в программу переселения

Семья беженцев из Украины Люльковичей, проживающих в Набережных Челнах и обратившихся на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным с вопросом о помощи в получении гражданства России, примет участие в действующей в Татарстане госпрограмме добровольного переселения и в ближайшее время получит российское гражданство.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД по Татарстану Елена Соловьева.

По ее словам, обращение семьи Люльковичей, в семье которых девять детей и которые приехали в Россию в 2014 году, спасаясь от войны в Донбассе, рассмотрено министерством внутренних дел РФ по республике и в ближайшее время они получат гражданство России.

20 июня в ходе "Прямой линии" глава семейства Владимир Люлькович попросил Владимира Путина помочь в вопросе получения гражданства. Президент России напомнил, что недавно начал действовать его указ об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, проживающих в РФ и поручил оперативно решить вопрос.

В свою очередь, руководитель Татарстана Рустам Минниханов попросил чиновников из администрации Набережных Челнов навестить семью и помочь разрешить проблему. В течении суток Люльковичей посетили ответственные работники разного уровня, в том числе мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.