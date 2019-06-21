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Беспорядки в Тбилиси 17 минут назад
Бой у здания парламента в Тбилиси: кто подготовил масштабную провокацию
В Грузии устроена масштабная антироссийская провокация. Поводом стал приезд наших законодателей на Межпарламентскую ассамблею православия и, казалось бы, формальная процедура — рассадка участников.
Как и грозилась, грузинская оппозиция этим вечером вновь вывела своих сторонников к зданию парламента. Несколько тысяч человек. На этот раз требуют отставки главы МВД и проведения досрочных парламентских выборов. Но при этом — как и минувшим вечером — звучат максимально жесткие антироссийские лозунги. Собравшиеся ведут себя агрессивно. Хотя до открытого противостояния с полицией пока не доходит.
Лидеры оппозиции заявили, что если через три часа министр внутренних дел не подаст в отставку, то в Тбилиси начнутся перманентные акции протеста.
У некоторых — черные повязки на глазах. В знак поддержки местного журналиста, которому накануне в беспорядках выбило глаз. У других повязки красные, на которых написано "20%". Отсылка к откровенной провокации директора аналитического Центра Байдена и его риторике о российской оккупации.
Вот так минувшей ночью толпа пыталась взять штурмом здание парламента. В полицию летели камни. В ответ — дубинки и слезоточивый газ.
Причиной радикальной акции стало заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Его организаторы от грузинской стороны по протоколу посадили в кресло председателя российского депутата Сергея Гаврилова. Оппозиция в знак протеста сначала захватила трибуну, на российскую делегацию пытались напасть уже за стенами парламента. Затем оппозиция вывела сторонников на улицы.
Ситуация стала сгущаться сразу после того, как истек срок ультиматума оппозиции, требующего отставки министра внутренних дел и председателя парламента.
Спикер грузинского парламента сегодня всё-таки покинул пост. В беспорядках пострадали больше 250 человек. Помощь раненым оказывали подручными средствами прямо на месте. Полиция применила резиновые пули. Серьезные ранения получил местный корреспондент. Ему выбило глаз. На этих кадрах хорошо видны стрелки, которые ведут огонь прямо по толпе. Оружие направляли прямо на камеру.
В какой-то момент требования улиц поменялись. От первоначального повода они перешли к отставке всего правительства и досрочным выборам.
"Это действия правительства, находящегося в агонии. Завтра сюда приедет вдвое, втрое больше народу и этого правительства уже завтра не будет", — заявил Заал Удумашвили, лидер оппозиции.
Из заграницы ситуацию откровенно подогревал Саакашвили. Сидя на Украине он через соцсети призывал сторонников выйти на улицы. И даже не скрывал, что понимает, что отправляет их на кровопролитие.
"Наконец-то людям осточертело, когда они видят, что издеваются над национальными символами, что Россия – оккупант, что русские издеваются над национальными символами! Наш народ обязательно освободится, даже ценой ушибов, крови", — заявил он.
В откровенном подстрекательстве через Twitter незадолго до событий был замечен директор аналитического центра Байдена Майкл Карпентер: "Только что провёл три дня в Грузии. Не уверен, что правительство полностью осознает последствия политики открытых дверей с Россией. С таким количеством "туристов" из ФСБ и земель, скупаемых российскими бизнесменами, в один прекрасный день они могут проснуться и обнаружить, что оккупированы не 20, а 100% территории".
Там же в Интернете президент Саломе Зурабишвили сразу же и бездоказательно возложила ответственность за произошедшее на Россию.
"Это было, действительно, преступлением – то, что страна и ее достоинство были осквернены. Но это не оправдывает волну антиправительственных выступлений. Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна возможно сегодня более опасна, чем открытая агрессия", — заявила она.
По оценке премьера Грузии, мотивом для беспорядков стала месть оппозиции. Политическая ситуация накалена до предела — только что закончились промежуточные выборы мэров и местных депутатов. Голосование сопровождала масса скандалов.
"Грузинская мечта" всегда занимала ответственную позицию перед грузинским народом. И сегодняшнее решение председателя парламента об отставке, тоже проявление этого. Хочу особо почеркнуть, что это решение было обусловлено чувством ответственности перед обществом, а не требованием агрессивных и деструктивных сил. Что касается этих сил, то им придется ответить перед законом за то насилие, организатором которого они являются", — заявил Кахи Каладзе, мэр Тбилиси.
Лидеры оппозиции призвали своих сторонников в регионах присоединиться к акции протеста. Их прибытие ожидают в ближайшие часы.
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