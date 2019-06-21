Тема:
Конфликт США и Ирана 6 минут назад
За 10 минут до атаки: что заставило Трампа отменить удар по Ирану
США готовились разбомбить три цели в Иране, но за 10 минут до атаки Дональд Трамп отменил приказ. Об этом заявил сам президент США, уточнив, что удар мог быть нанесен несколько часов назад. Несмотря на команду "отставить", Пентагон стягивает к Ирану войска.
Это главная оперативная база американского 5-го флота в Бахрейне. Боевые корабли стоят так, что их не видно из бухты, основные силы находятся в море. Подчиняется объединение Центральному военному командованию США, в случае начала операции против Ирана будут задействованы военнослужащие и техника именно 5-го флота. Американские базы есть и в соседнем Катаре, и в Арабских Эмиратах. От иранского берега до этой точки всего то 230 километров, и понятно, что Корпус стражей исламской революции располагает ракетными системами, которые способны наносить удары как по наземной американской военной инфраструктуре, так и по морским целям в Персидском и Оманском заливах.
Американцы потеряли стратегический беспилотник в результате действий зенитно-ракетного комплекса противника впервые за все время эксплуатации "Ястреба". Это само по себе говорит о том, что Иран способен организовать эффективное противодействие американцам.
Быстрой война точно не получится. Командующий авиакосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана вообще сделал заявление, которое говорит о том, что в Тегеране точно не хотят спровоцировать войну.
"Рядом с беспилотником летел другой самолет-разведчик под названием P-8 Poseidon. Экипаж самолета — 35 военнослужащих. Так что мы могли нацелиться на этот самолет, это было наше право, но мы этого не сделали. Мы сбили только беспилотный самолет", — заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амир Али Гаджизаде.
Иранские военные опровергают утверждения американского командования о том, что беспилотник был сбит в небе над нейтральными водами. Тегеран предоставил точные координаты инцидента и продемонстрировал обломки RQ-4, которые были найдены в иранских водах.
Американский президент, как теперь обычно и происходит, высказался в "Твиттере". Дональд Трамп обвинил своего предшественника Обаму в том, что он усилил Иран, заключив ядерную сделку, а сам Трамп напротив ослабил иранскую нацию. "Теперь им крышка!" — написал президент США.
"В понедельник они сбили беспилотный летательный аппарат, летевший над международными водами. Мы были на взводе и собирались отомстить прошлой ночью ударами по трем разным целям. Я спросил, сколько человек умрет. "150 человек, сэр", был ответ от генерала. За 10 минут до обстрела я остановил его", — заявил Трамп.
Объяснение американского лидера, мягко говоря, неубедительно. США редко останавливались из-за возможных человеческих жертв. Как тут не вспомнить о том, что американцы и союзники не раз и не два наносили удары по правительственным силам на территории суверенной Сирии, были жертвы. Но на Западе это не считали чем-то и ряда вон. С чего вдруг теперь это остановило Белый дом?
Американские СМИ говорят о том, что к войне Трампа подталкивают госсекретарь Помпео, советник Болтон и глава ЦРУ Хаспел. Противники вторжения нашлись в Пентагоне, мол, они и отговорили Трампа наносить удары по объектам противовоздушной обороны и командным центрам на территории Тегерана, хотя и флот, и авиация были готовы к началу операции. Судя по всему, в Белом доме считают, что необходимо оставить поле для маневра.
Ранее по теме
-
Трамп официально подтвердил, что отменил удар по Ирану4 часа назад
-
Иран показал обломки американского дрона7 часов назад
-
Трамп указал Ирану на "большую ошибку"1 сутки назад
-
Пентагон направит на Ближний Восток систему Patriot и самолеты-разведчики1 сутки назад
-
Россия не видит альтернатив СВПД5 суток назад
-
МИД РФ: ЕС не проявляет достаточно воли в ситуации с Ираном9 суток назад
Сейчас
На МКАД столкнулись 13 машин: людей зажало в авто
Кулаков снова арестован
Картина дня
-
Трамп отменил удар по Ирану
- МИД рекомендует россиянам не терять бдительности в Грузии
- Поток украинцев в Крым увеличился в два раза
- Запуск "Протона" перенесен на 12 июля
- Ford продаст российские заводы
Самое читаемое
-
Летний вопрос: президент раскрыл свои гастрономические предпочтения
- "Все оставлю добрым мирянам": Алибасов рассказал, что после комы выгнал сына навсегда
- Студентов нанимали для работы в порнографическом реалити-шоу
- Скорая выезжала несколько раз: в Москве расследуют смерть годовалой девочки
- Пьяный украинский командир расстрелял своих солдат
Телеканал "Россия"
-
Бари Алибасов рассказал Малахову, что видел на том свете
- Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица украла ее детей
- Вышел тизер-трейлер романтического приключенческого фильма "Серебряные коньки"
- Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
Вести.Экономика
-
Как ФРС обошлась без сюрпризов, но все же удивила рынки
- Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы
- Орешкин пообещал российской экономике серьезные изменения
- Инвесторы раскупили самый длинный госдолг РФ
- Санкции Евросоюза против России продлят на 6 месяцев
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились
- Спорт после алкоголя: насколько это вредно для организма
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
Вести в 20.00
-
Президент ответил на вопросы россиян
- "Разрешите поднять бокал": Путин вспомнил о героизме дагестанцев
- В Красноярске вместо жилого дома все-таки построят детсад и школу
Вести-Москва
-
Столичные экстремалы испытали мотоцикл-амфибию
- Протечки в районе Тушинского тоннеля: прокуратура начала проверку
- Суд закрыл скандальный хостел, но он продолжает принимать постояльцев
- Водители смогут исправить ошибки при оплате парковки без штрафа
- В Подмосковье из-за жары начали гореть леса
- Фестиваль садов, джаз и итальянская кухня: куда отправиться в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео