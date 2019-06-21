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Конфликт США и Ирана 6 минут назад

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21 июня 201920:45 Евгений Поддубный

За 10 минут до атаки: что заставило Трампа отменить удар по Ирану

США готовились разбомбить три цели в Иране, но за 10 минут до атаки Дональд Трамп отменил приказ. Об этом заявил сам президент США, уточнив, что удар мог быть нанесен несколько часов назад. Несмотря на команду "отставить", Пентагон стягивает к Ирану войска.

Это главная оперативная база американского 5-го флота в Бахрейне. Боевые корабли стоят так, что их не видно из бухты, основные силы находятся в море. Подчиняется объединение Центральному военному командованию США, в случае начала операции против Ирана будут задействованы военнослужащие и техника именно 5-го флота. Американские базы есть и в соседнем Катаре, и в Арабских Эмиратах. От иранского берега до этой точки всего то 230 километров, и понятно, что Корпус стражей исламской революции располагает ракетными системами, которые способны наносить удары как по наземной американской военной инфраструктуре, так и по морским целям в Персидском и Оманском заливах.


Американцы потеряли стратегический беспилотник в результате действий зенитно-ракетного комплекса противника впервые за все время эксплуатации "Ястреба". Это само по себе говорит о том, что Иран способен организовать эффективное противодействие американцам.

Быстрой война точно не получится. Командующий авиакосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана вообще сделал заявление, которое говорит о том, что в Тегеране точно не хотят спровоцировать войну.

"Рядом с беспилотником летел другой самолет-разведчик под названием P-8 Poseidon. Экипаж самолета — 35 военнослужащих. Так что мы могли нацелиться на этот самолет, это было наше право, но мы этого не сделали. Мы сбили только беспилотный самолет", — заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амир Али Гаджизаде.

Иранские военные опровергают утверждения американского командования о том, что беспилотник был сбит в небе над нейтральными водами. Тегеран предоставил точные координаты инцидента и продемонстрировал обломки RQ-4, которые были найдены в иранских водах.

Американский президент, как теперь обычно и происходит, высказался в "Твиттере". Дональд Трамп обвинил своего предшественника Обаму в том, что он усилил Иран, заключив ядерную сделку, а сам Трамп напротив ослабил иранскую нацию. "Теперь им крышка!" — написал президент США.

"В понедельник они сбили беспилотный летательный аппарат, летевший над международными водами. Мы были на взводе и собирались отомстить прошлой ночью ударами по трем разным целям. Я спросил, сколько человек умрет. "150 человек, сэр", был ответ от генерала. За 10 минут до обстрела я остановил его", — заявил Трамп.

Объяснение американского лидера, мягко говоря, неубедительно. США редко останавливались из-за возможных человеческих жертв. Как тут не вспомнить о том, что американцы и союзники не раз и не два наносили удары по правительственным силам на территории суверенной Сирии, были жертвы. Но на Западе это не считали чем-то и ряда вон. С чего вдруг теперь это остановило Белый дом?

Американские СМИ говорят о том, что к войне Трампа подталкивают госсекретарь Помпео, советник Болтон и глава ЦРУ Хаспел. Противники вторжения нашлись в Пентагоне, мол, они и отговорили Трампа наносить удары по объектам противовоздушной обороны и командным центрам на территории Тегерана, хотя и флот, и авиация были готовы к началу операции. Судя по всему, в Белом доме считают, что необходимо оставить поле для маневра.

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