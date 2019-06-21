Медведев: РФ выступает за справедливый миропорядок в цифровой сфере
Десятки миллионов кибератак в год — так хакеры проверяют на прочность государственные ведомства и частные компании страны. Шокирующие цифры привели сегодня на открывшемся в Москве Международном конгрессе кибербезопасности.
Купил чайник — оказался под киберугрозой. Уже сейчас это реальность для многих, а будет — почти для всех. "Умных", от есть подключенных к Сети, а значит уязвимых бытовых приборов в мире уже восемь миллиардов — больше, чем людей. Через десять лет по прогнозам их будет триллион. Но одно дело, если разом сломаются все утюги. Другое — обвал транспортной или энергосети.
На этом стенде, кстати, тоже с помощью высоких технологий показывают цену одной ошибки. Я сейчас, например, отвечаю за кибербезопасность организации движения. В реальности все выглядит так же, конечно, не настолько упрощенно. Рабочее место, система мониторинга. Вот — пара как будто бы ничего не значащих писем или новостей. И если вовремя не среагировать — одна атака и тысячи застрявших в пробках.
И у этих угроз нет границ, бороться с проблемами можно только на международном уровне. Вот только сотрудничать готовы не все.
"Звучат такие слова: ну, у нас с вами доверия нет сейчас, мы вот не очень хорошо контактируем, мы с вами ругаемся по каким-то вопросам, мы с вами не будем и по этому вопросу сотрудничать. Это странная, если не сказать просто опасная позиция. Мы готовы к сотрудничеству, готовы делиться своими знаниями, накопленным опытом в сфере кибербезопасности. Конечно, выступаем за равноправный справедливый миропорядок в цифровой сфере", — заявил Дмитрий Медведев, премьер-министр России.
"Мы видим существенно более плотное количество атак, идущих на критическую информационную инфраструктуру РФ. Это энергетика, это ТЭК, это системы жизнеобеспечения, это управление производством", — рассказал Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности.
Под угрозой, добавляют главные финансисты страны, и экономический сектор. При этом из 75 проверенных ЦБ банков полностью безопасным в цифровом смысле не оказался ни один.
"Мы несем ответственность не только за себя, но у нас сотни миллионов наших клиентов. И вот это, конечно, огромная проблема, которая должна нас заставлять быть параноиками", — подчеркнул Герман Греф, глава Сбербанка России.
"Риск чувствую, паранойи — нет. Потому что все-таки паранойя, во всяком случае, в контексте русского языка, это заболевание. Но, конечно, чувство риска есть. В прошлом году у нас, например, уровень атак вырос на 30%", — сказала Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ, отвечая на вопрос ведущего, чувствует ли она паранойю.
Опасность не только цифровая, но и политическая. Киберсферу уже сейчас активно монополизируют. История о недобросовестной конкуренции против компании Huawei – яркий тому пример.
"Нужно принимать меры по диверсификации. Мне кажется, если мы говорим про Россию, то у нас есть и достаточно серьезные социальные сети, и свой собственный поисковик", — сообщил Тимур Биячуев, руководитель управления исследования угроз "Лаборатории Касперского".
И заняться этим лучше уже сейчас — ущерб от кибератак в этом году может составить 2.5 триллиона долларов.
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