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21 июня 201921:19 Иван Литомин

Водка с пузырьками бьет по печени и мозгу

Водка с пузырьками бьет по печени и мозгу

В Россию пришла жара, а вместе с ней лесные пожары. Леса горят на Камчатке, в Рязанской и Брянской областях. Пожарные рекомендуют местным жителям не выбираться в эти дни на природу. И уж чего точно не стоит делать на жаре — так это пользоваться новым продуктом. Называется он газированная водка. Впрочем, и в плохую погоду к такому напитку нужно относиться с крайней осторожностью.

— Что это у вас тут продается? Откуда это у вас?

— Привезли торговые представители.

Небольшой магазин в самом центре Москвы, на прилавках подозрительные алюминиевые баночки. Это не "блейзеры" и не лимонад, а новый продукт — газированная водка.

— А кто покупает?

— Ну, у нас есть постоянные покупатели.


На баночках есть даже акцизные марки. Но врачи опасаются. Газированный спирт — настоящий яд. Именно газы помогают быстрее всасываться алкоголю в кровь и повреждают не только печень, а в первую очередь человеческий мозг.

"Произойдет потенцирование эффекта. Реакция, может, и не пойдет быстрее, но произойдет полное повреждение организма. Спирт как с газированной водой, так и без газированной воды очень опасен", — говорит врач-терапевт Ирина Мурадян.

На проходной Нижнеломовского ликеро-водочного завода нашей съемочной группе и вовсе пояснили, что загадочное пойло под названием "Золотой петушок" здесь не разливают.

— У нас такую не льют.

— Ну как же, вот тут адрес написан.

— Раньше лили, а сейчас не льют.

Сама упаковка служит настоящей психологической уловкой. Объем 0,25 литра. И если открыть алюминиевую баночку один раз, то закрыть ее уже невозможно. Выпивать нужно за один раз. И в том числе именно поэтому редакция не рекомендует к употреблению этот псевдопродукт.

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