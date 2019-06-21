Продлены американские санкции против КНДР

Американский президент Дональд Трамп на год продлил антисеверокорейские санкции, введенные с 2008-го по 2016-й год. Они будут отменены после ядерного разоружения КНДР, напоминает РИА Новости.

Тем временем, в Северной Корее побывал руководитель Китая Си Цзиньпин, встретившийся с местным лидером Ким Чен Ыном. Глава КНР констатировал, что Пхеньян предпринимает необходимые усилия для создания "обстановки мира и стабильности", и призвал американские и северокорейские власти к переговорам, пожелав им достигнуть "конкретных результатов" в политическом урегулировании сложившейся ситуации. Как отмечает "Интерфакс", политики также обсудили сотрудничество между Китаем и КНДР.

Си находился в северокорейской столице 20-21 июня, Ким лично встретил его в аэропорту и проводил обратно. Китайская сторона отметила, что хозяин был очень гостеприимен.