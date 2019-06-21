Маурицио Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекорды

Маурицио Сарри расторг контракт с "Челси" и возглавил туринский "Ювентус", подписав соглашение со "старой синьорой" на три года. Итальянский специалист объяснил, для чего вернулся на родину.

"Я не просто так оказался здесь. "Юве" не свалился мне на голову. Это результат всей моей карьеры, – приводит слова Сарри Sport24.ru. – Вообще, сезон будет шикарным – посмотрите, сколько блестящих тренеров в cерии А".

Также 60-летний специалист рассказал о предстоящей работе с португальским футболистом Криштиану Роналду. "В "Челси" я тренировал сильных футболистов, но работать с Роналду – нечто особенное. Хочу помочь ему побить новые рекорды".

Напомним, Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года. Под его руководством "синие" одержали 40 побед, потерпели 12 поражений и 11 раз сыграли вничью. По итогам минувшего сезона лондонцы с 72 очками заняли третье место в турнирной таблице.