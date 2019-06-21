На МКАД столкнулись 13 машин: людей зажало в авто

В пятницу, 21 июня, на четвертом километре МКАД столкнулись тринадцать автомобилей.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали не менее трех человек. Двое людей зажаты в поврежденных автомобилях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.