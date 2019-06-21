Захарова подтвердила рекомендации МИДа воздержаться от поездок в Грузию

"За эти сутки мы стали очевидцами крупнейшей провокации, на которую, как мне казалось, уже никто не сможет подтолкнуть грузин и Грузию, как государство. Но я ошибалась. Это грязнейшая и грубейшая провокация, которая была просто состряпана на коленях. Это шок в первую очередь для грузинской диаспоры в России", — заявила по телефону в эфире программы "60 минут" официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Грузии.

Дипломат назвала произошедшие события подстрекательством: "Мобилизовано было огромное количество людей. Шли фейки, дезинформация, откровенная ложь. Людей вывели на улицы и рассказали, что приехали чуть ли не захватчики, которые чуть ли не лично стреляли в грузин. Это вранье, наглая ложь! Цель понятна — дестабилизация ситуации в Грузии, политические баталии, борьба за власть и передел этого государства в очередной раз".



Официальный представитель МИД напомнила, что в 90-е годы Россия приняла большое количество беженцев из Грузии. "На каком основании и по какому праву эти люди, безграмотная молодежь, которая ничего не знает, выходят с отвратительными плакатами в адрес России!? Наша страна приняла под свое крыло многих граждан и жителей этой страны, предоставила им работу, дала возможность жить, трудиться, растить детей. Кто дал им право выходить и говорить что-то о России? Если они не могут разобраться внутри своей страны, уж мы-то тут ни при чем", — возмутилась Захарова.

Дипломат осудила позицию президента Грузии, которая должна была назвать вещи своими именами, но вместо этого она выходит и говорит опять, что Россия — агрессор. "Рекомендации, которые были даны российским гражданам, не посещать Грузию, сделаны были только после слов грузинского президента", — заключила Мария Захарова.