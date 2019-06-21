Бывший депутат Грузии о событиях в Тбилиси: это политический идиотизм наших "мечтателей"

"Это политический идиотизм наших "мечтателей", правящей группировки "Мечта", которая совершенно не умеет управлять процессами и часто получает ровно обратно тому, к чему стремится", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" бывший депутат Грузии, руководитель Института стратегии и управления Петре Мамрадзе, комментируя ситуацию в Тбилиси.

Эксперт отметил, что группа людей, которая атаковала грузинский парламент и избивала полицейских, была очень маленькой, всего несколько десятков человек: "А большая часть демонстрантов, их там было 5-6 тысяч, полностью отмежевалась... Вот такая колоритная ситуация получилась. Хотя наши "мечтатели" думали, что все будет самым замечательным образом".

Мамрадзе категорически исключил в данной ситуации руку Запада или Америки. "Это нацисты Саакашвили боятся, поэтому они постоянно требуют обострения", — считает бывший депутат Грузии.

Между тем, огромное количество туристов, с которыми постоянно общается Петре Мамрадзе, утверждают, что ничего кроме гостеприимства, ласкового и приветливого обращения в Грузии нет и никогда не было. Эксперт надеется, что такое отношение не прервется.



Многотысячный митинг оппозиции в Тбилиси начался вечером 20 июня. Во время столкновений с полицией пострадали 240 человек, в том числе журналисты. Полиция задержала более 300 человек.

Беспорядки в Тбилиси были вызваны приездом в Грузию на Генассамблею Межпарламентской ассамблеи православия российской делегации во главе с депутатом Думы Сергеем Гавриловым.

Гаврилов занял предложенное ему место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки на улицах. Толпа радикалов ворвалась в здание парламента. Спецназ применил против участников нападения акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули.