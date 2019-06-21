Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в Германии

Швейцарский теннисист, третья ракетка мира Роджер Федерер в четвертьфинале турнира в немецком городе Галле в трех сетах за один час 56 минут обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

Швейцарец четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести, а у Баутиста-Агута, занимающего 20-е место в рейтинге ATP, три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из пяти.

Таким образом, Федерер вышел в полуфинал турнира, где ему будет противостоять французский теннисист Пьер-Юг Эрбер (43).