Песков: запрет авиасообщения с Грузией – вынужденная мера

Указ президента Владимира Путина по Грузии является вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, целью данного указа является обеспечение безопасности российских граждан. Также он объяснил РИА Новости, почему выбрано 8 июля в качестве даты, когда будет прекращено авиасообщение с Грузией.

"Именно до восьмого числа закончится срок большего числа туров, и российские граждане смогут вернуться домой", — сказал Песков.

Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии​​​. Турфирмам рекомендовано на время запрета не продавать туда туристические путевки. Правительству поручено вернуть россиян, находящихся в Грузии. По предварительным данным, сейчас там около 5 тысяч российских туристов.