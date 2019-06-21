Трамп решил править Америкой вечно

Судя по посту Дональда Трампа в Twitter, президент США решил остаться президентом навеки. Или, по крайней мере, оставить миру в наследство свою политику — "трампизм".

Трамп опубликовал на своей странице шуточный видеоклип, где, словно дорожные баннеры, на фоне обложки журнала Time перед зрителем проплывают таблички с датами: 2024, 2056, 2120 и так далее. На "обложке" Times видны анонсы: "Как трампизм пережил Трампа" и "Сила его поддержки".

Над одной из табличек, словно над трибуной, появляется сам Трамп. Он стоит со скромным видом, тогда как даты становятся отнюдь не скромными: 2700, 7000, 50000, 90000… Завершается все надписью "Trump 4eva" (Трамп навечно).

Ролик сопровождает широко известная мелодия "В пещере горного короля" Эдварда Грига из сюиты "Пер Гюнт". В массовой культуре эта композиция обычно ассоциируется с тайной и мистикой.

Ранее Дональд Трамп сообщал о своем намерении баллотироваться на второй срок. Он объявил о начале своей новой президентской кампании. Также среди планов американского президента – победа над СПИДом и отправка человека на Марс.