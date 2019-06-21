Алан Дзагоев: ЦСКА – мой дом, рад, что продолжу выступать за армейский клуб

Российский полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал подписание нового контракта с московской командой. Хавбек поставил подпись под соглашением, рассчитанным на два сезона – до лета 2021 года.

"Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ЦСКА – мой дом, я провел в команде много лет и выиграл немало трофеев, – приводит слова Дзагоева пресс-служба столичной команды. – Сейчас самое главное – восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым".

Напомним, Дзагоев стал игроком армейского клуба зимой 2008 года. В составе ЦСКА в минувшем сезоне принял участие в 11 играх во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день футболист восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена, полученного в феврале в товарищеском матче с "Картахеной".