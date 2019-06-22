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22 июня 201901:14

Все ради безопасности россиян: реакция на указ Владимира Путина по Грузии

Все ради безопасности россиян: реакция на указ Владимира Путина по Грузии

Указ Владимира Путина по Грузии — вынужденная мера на фоне экстремистских действий в Тбилиси. Такие комментарии дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии", — отмечает он.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает решение о приостановке авиасообщения адекватным сложившейся ситуации в стране, где существует угроза для безопасности россиян. "Полностью поддерживаю решения президента, они адекватны сложившейся ситуации, когда вышедшие из-под контроля властей грузинские радикалы создают реальные угрозы для здоровья и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся в этой стране", — приводит слова Косачева телеканал "Россия 24".

Как полагает первый заместитель Косачева Владимир Джабаров, потепление в российско-грузинских отношениях, которое наметилось в последнее время, снова отброшено на годы назад. И это, по словам Джабарова, сделано усилиями грузинских политиков.

По мнению еще одного сенатора, главы социального комитета Валерия Рязанского, в условиях хаоса в Грузии другим странам, как и России, следует озаботиться безопасностью своих граждан.

Авиакомпании уже официально объявляют, что с 8 июля продажа билетов в Грузию прекращается. Всем клиентам отмененных после этой даты рейсов "Победа" и Red Wings пообещали полностью вернуть деньги. S7 в ближайшие дни на своем сайте опубликует информацию о порядке возврата купленных в Грузию билетов. Сейчас в Грузию летают крупнейшие российские перевозчики. Помимо перечисленных это "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Ютэйр".

При отмене туров в Грузию у россиян есть право получить полных возврат денег. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, сейчас в Грузии по путевкам отдыхают несколько тысяч российских граждан.

Ситуация в Грузии еще до подписания президентом указа обсуждалась на заседании российского Совбеза. Кроме того, речь шла о возникшей напряженности на Ближнем Востоке. По мнению участников совещания, всем вовлеченным странам нужно быть предельно сдержанными. Непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности.

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