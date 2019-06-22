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22 июня 201903:42 Анастасия Ефимова

Парламентские выборы на Украине: борьба продолжается

Парламентские выборы на Украине: борьба продолжается

На Украине представители "Оппозиционной платформы — За жизнь" говорят о попытке не допустить их партию к выборам. Как отмечается в официальном заявлении, политические конкуренты от старой и новой власти пытаются через суды и ЦИК остановить регистрацию списка кандидатов. Согласно опросам, "Оппозиционная платформа"- среди лидеров предвыборной гонки. Прямой соперник партии Зеленского. Кто еще намерен баллотироваться в Верховную раду? Как разворачивается борьба за месяц до выборов?

Может, потому что лето. Может, поскольку недолго осталось: решением Конституционного суда уже через месяц пройдут новые парламентские выборы. Но сегодня на заседание Верховная рада собралась в далеко не полном составе: 270 депутатов из 450. Пустых кресел — ползала.

"В июле будут выборы. Хотя, если они состоятся, я считаю, это будет антиконституционное решение. Они должны были, как положено, пройти в октябре, в последнее воскресенье в этом году. Но это будет уже на совести Конституционного суда и Зеленского. И давления. Я думаю, что это решение Конституционного суда, если оно будет окончательным, еще раз показывает, что Украина сегодня находится под внешним управлением, потому что оно стало возможным благодаря визиту Зеленского к президенту Франции Макрону и Меркель", — комментирует ситуацию директор Института трансформации общества Олег Соскин.

Тот факт, что давление действительно было, косвенно подтверждает и заявление Совета судей Украины. Там сегодня сообщили, что администрация Владимира Зеленского пытается влиять на судебную систему страны в целом: якобы напрямую звонят и не просто дают рекомендации, а именно что требуют соблюдать некие указания с их стороны. Желание Владимира Зеленского переизбрать Раду максимально быстро понятно: пока рейтинг его партии высок — высоки и шансы получить парламентское большинство.

"Сегодня Зеленский очень сильно торопится по той простой причине, что рейтинг день за днем снижается, потому что нет никаких активных действий, есть пустые заявления и бегания по фонтанам. Тем более хорошо известен опыт Порошенко, когда в 2014 году он провел парламентские выборы спустя пять месяцев после преподнесенной ему западными партнерами победы, и весь его рейтинг, все его доверие, все его надежды на мирное существование Украины полностью разлетелись", — отмечает политический обозреватель Владимир Рогов.

Чтобы надежды Петра Порошенко, который на нынешние парламентские выборы идет во главе партии "Европейская солидарность", разлетелись вновь, на предвыборную арену выпускают его заклятого врага Михаила Саакашвили, движению которого сегодня суд разрешил участвовать в кампании.

Жидкое "ура" и скромная группа поддержки только доказывают: электоральный потенциал Саакашвили на грядущих выборах невелик. Пятипроцентный барьер он преодолеет вряд ли. Согласно опросам, лидеры гонки — партия Владимира Зеленского "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа — За жизнь" — единственная партия, которая настаивает на нормализации отношений с Россией.

"С чего-то надо начинать. Когда мы говорим о нормализации отношений, прежде всего, надо садиться и договариваться о прагматических экономических отношениях. Самые большие инвестиции у нас из России. Итог прошлого года: самый большой импорт — из России. Самый большой экспорт из Украины — в Россию. Мы что, против ветра пытаемся двигаться? Как? Зачем? Мы потеряли 20 миллиардов долларов экспорта за год. А в Европе мы что-то нашли? Нет. И не найдем. Кабальными условиями зоны свободной торговли с ЕС мы до конца уничтожим нашу экономику", — говорит Виктор Медведчук.

А вот Владимир Зеленский экономику восстанавливать собирается иными способами. На встрече с бизнесменами он озвучил амбициозные планы: попасть в первую десятку престижных мировых рейтингов, разрешить торговлю землей и восстановить инфраструктуру Донбасса.

"С господином Ринатом Ахметовым мы решили, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели. Это 200 машин скорой помощи для городских и сельских больниц по всей Украине. Господин Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса. Но он про это еще не знает", — отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

Заставить украинских олигархов раскошелиться на восстановление Донбасса — конечно, похвальное решение. Только щедрость эта избирательная. Помогать планируют лишь подконтрольным Киеву территориям. Тех же, кто живет по другую сторону линии разграничения, Владимир Зеленский упорно предпочитает не замечать. Не считает согражданами. Словно намеренно старается подчеркнуть: он президент не для всех.

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