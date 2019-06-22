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Китовая тюрьма 1 час назад

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22 июня 201901:32

Операция "Свобода": пароход с узниками "китовой тюрьмы" отплыл из Хабаровска

Операция "Свобода": пароход с узниками "китовой тюрьмы" отплыл из Хабаровска

Пароход с первой партией косаток и белух, выпущенных из "китовой тюрьмы", отплыл из Хабаровска в Николаевский район. Далее млекопитающих отвезут к мысу Перовского в Сахалинском заливе. Именно там их выпустят на волю, сообщает телеканал "Россия 24".

Вопрос о судьбе косаток и белух ранее направил Владимиру Путину известный французский океанолог и защитник Мирового океана Жан-Мишель Кусто. Во время "Прямой линии" показали кадры погрузки животных в контейнеры. Между тем в "китовой тюрьме" остается еще девять косаток и 81 белуха.

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