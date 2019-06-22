Под Люберцами столкнулись 13 машин

На Новорязанском шоссе под Люберцами произошло 3 автоаварии, в которых были повреждены в общей сложности 13 машин.

На трассе по направлению в область столкнулись 8 автомобилей, в том числе три грузовика и микроавтобус, который затем врезался в отбойник. Из-за этой аварии перекрыты две полосы из четырех, передает РИА Новости. На место ЧП прибыла скорая помощь.

Через 200 метров произошло столкновение двух машин, одна из которых – такси.

В третьей аварии участвовали три машины.