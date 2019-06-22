Полиция Петербурга завела уголовное дело на мать, издевавшуюся над детьми

Полиция Санкт-Петербурга расследует дело об истязании двоих детей. Братьев в возрасте двух и трех лет нашли одних в квартире. Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи, которые услышали плач. У детей обнаружили многочисленные травмы.

Сообщается, что над мальчиками издевалась собственная мать. В состоянии алкогольного опьянения она многократно избивала и кусала братьев, а также вырывала у них волосы. Подозреваемую, а также ее мужа задержали. Оба ранее уже были судимы. Органы опеки подали иск о лишении отца и матери родительских прав, сообщает телеканал "Россия 24".

"Наши сотрудники установили и доставили родителей детей, 30-летнего отца и 28-летнюю мать, в отдел полиции. В отношении отца составлен протокол об административном правонарушении. В результате проведенной проверки полиция Приморского района возбудила уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ в отношении матери детей о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Дети переданы в детскую городскую больницу. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые процессуальные действия", — комментирует ситуацию официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.