Андрей Турчак: "Единая Россия" начала решать озвученные на "Прямой линии" проблемы

"Единая Россия" уже начала решать проблемы, озвученные на "Прямой линии с Владимиром Путиным". Об этом заявил секретарь партийного генсовета Андрей Турчак во время визита в Ялту.

Там заседал межрегиональный координационный совет единороссов. Кроме того, Турчак отметил, что Крым - лидер Южного федерального округа по уровню поддержки единороссов.

В Единый день голосования в республике выберут депутатов Госсовета, напоминает телеканал "Россия 24".