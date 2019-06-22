США эвакуируют из Ирака сотрудников и просят СБ ООН обсудить Иран

Из-за обострения ситуации в регионе США готовят эвакуацию персонала из Ирака. Речь идет о сотрудниках военной корпорации Lockheed Martin и военной охранной компании Sallyport Global — их примерно 400 человек. Эвакуация, по словам источника, "неминуема". При этом американские военные останутся в Ираке.

Также США просят созвать экстренное заседание Совбеза Безопасности ООН по Ирану, сообщает телеканал "Россия 24". Оно должно пройти в закрытом формате в понедельник, 24 июня.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что лично отказался от удара по Ирану в ответ на сбитый беспилотник. По его словам, военные были готовы атаковать, но он в последний момент передумал, поскольку ему сказали, что жертвами удара станут 150 человек.