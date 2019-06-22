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Беспорядки в Тбилиси 9 минут назад
В АТОР обозначили сроки возврата денег за туры в Грузию
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) обозначили сроки возврата денег за туры в Грузию. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что срок возврата составляет от двух недель и более и зависит, в частности, от числа поступивших заявок. Компенсация может быть как частичной, так и полной.
Согласно 14 статье закона о туризме, частичная компенсация выдается пропорционально недогулянным дням, если отпуск был прерван, уточняет РИА Новости.
Ломидзе сообщила также, что вместо возврата денег российские туристы могут выбрать перебронирование на другие даты или направления.
Ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил авиакомпаниям воздушные перевозки россиян в Грузию. Это – вынужденная мера, предпринятая ради безопасности граждан РФ. Она вступает в силу с 8 июля. Туроператорам и туристическим агентам на время действия запрета не рекомендуется продавать путевки в Грузию.
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