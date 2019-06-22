На Украине молния попала в автобусную остановку: три человека погибли, два пострадали

В селе Беньковцы Ивано-Франковской области на Украине молния попала в автобусную остановку. В результате ЧП три человека погибли и еще два были доставлены в больницу. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы Национальной полиции региона.

Как уточняется, молния попала в автобусную остановку, где в тот момент находились пять человек. В результате удара молнии погибли трое мужчин, две женщины были госпитализированы с травмами.

Погибшие приехали в село из Львовской области, передает ТАСС.