Журналистка издания Elle обвиняет Дональда Трампа в изнасиловании

Журналистка Джин Кэрролл, ведущая колонку в женском журнале Elle, обвинила президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в том, что он ее изнасиловал в 90-е годы. Об этом сообщает журнал New York Magazine.

На страницах издания был опубликован отрывок из книги Кэрролл, в которой она рассказала, что встретилась с Трампом в универмаге Bergdorf Goodman на Пятой Авеню в Нью-Йорке осенью 1995 или весной 1996 года. По словам женщины, Трамп заманил ее в примерочную в отделе нижнего белья, где изнасиловал. Перед этим якобы будущий президент попросил у Джин совета при покупке подарка некой девушке.

Как уточняет Кэрролл, она рассказала о случившемся только двум близким друзьям и не стала подавать заявление в полицию. Свой поступок она объяснила тем, что у нее не было вещественных доказательств, так как маловероятно, что в то время в магазине стояли камеры, записи с которых могли бы послужить доказательством. Универмаг также подтвердил, что видеозаписи того времени нигде не сохранились.

Ранее по меньшей мере 20 женщин обвинили Дональда Трампа в приставаниях, хотя до настоящего времени ни одно дело не было расследовано или доказано в суде. Дело Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) стало одним из самых громких. Однако в итоге Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил иск Дэниелс против Дональда Трампа за клевету.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отрицает обвинения в супружеских изменах и домогательствах, напоминает РИА Новости.