Трамп предложил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны США

В пятницу, 21 июня президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о своем решении выдвинуть на пост министра обороны исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера. Такая информация появилась в сообщении Белого дома.

Как уточняется, "Трамп объявил о своем намерении назначить на ключевые позиции в своей администрации следующих лиц". И ниже перечислены номинанты на несколько постов, в том числе Эспер на должность главы Пентагона, передает РИА Новости.

В структуре оборонного ведомства Эспер был министром сухопутных сил, а после ухода Патрика Шанахана стал исполняющим обязанности министра обороны США.