Вице-премьер Украины допустил вероятность нового "майдана"

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может начаться новый "майдан" – "языковой". Это произойдет, если депутаты от оппозиции станут оспаривать закон о государственном языке.

Ранее сообщалось, что 51 парламентарий обратился в Конституционный суд с запросом о признании закрепление за украинским языком статуса государственного противоречащим основному закону страны. Депутаты считают, что в случае закрепления украинского языка государственным будут нарушены права граждан на использование родного языка, передает РИА Новости. Кириленко отметил, что это "ожидаемое событие" и назвал обратившихся в КС "пятой колонной".

Украинский язык защитить могут только люди, отметил вице-премьер и сделал вывод: "не за горами новый языковой Майдан".

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" была принят в апреле 2019 года. Он обязал украинцев использовать национальный язык почти во всех сферах жизни. Оппозиция внесла постановление об отмене этого закона, так как, по ее мнению, была нарушена процедура его принятия, и сам он не соответствует конституции. Рада отказалась отменять закон.

В российском МИДе заявили, что Украина использует языковой вопрос в политических целях. Там также отметили многочисленные процедурные нарушения в процессе принятия закона.