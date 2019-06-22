Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Челябинской области

Пожарным удалось локализовать возгорание в трехэтажном жилом доме в городе Сатка, расположенном на западе Челябинской области. Общая площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров. Такие данные СМИ сообщили представители МЧС РФ по региону.

Ранее сообщалось о пожаре, вспыхнувшем в небольшом городе Сатка под Златоустом. Там загорелась кровля жилого дома на площади 1 тысяча квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 75 человек, передает РИА Новости.

Пожар был локализован в 3:34 по местному времени. В результате ЧП никто не пострадал.