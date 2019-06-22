В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП

В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы Министерства энергетики РФ.

Как уточняется, 22 июня в 1:26 в результате аварии на улице Чернышевского около дома №4 была нарушена целостность надземного газопровода низкого давления. Газопровод принадлежит АО "Газпром газораспределение Пермь", сообщает агентство "Интерфакс". В 2:34 было прекращено газоснабжение 3 991 абонента города.

В настоящее время на месте аварии ведутся ремонтные работы.