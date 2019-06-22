Трамп отменил удар по Ирану по совету ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона

Перед тем, как отменить удар по Ирану, президент США Дональд Трамп прислушался к совету Такера Карлсона – одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным газеты, в один из последних дней в беседе с Трампом Карслон отметил, что акция возмездия за американский беспилотник, сбитый иранцами, была бы полным сумасшествием. Также телеведущий пытался убедить главу государства, что, настаивая на применении силы против Тегерана, "ястребы" в администрации США действуют не в интересах самого президента. Трамп распрощается с надеждой на переизбрание на выборах 2020 года в случае, если Штаты развяжут военные действия с Ираном, резюмирует Карлсон.

Как отмечает издание, не только телеведущий взывал к рассудку президента США. неизвестно, чье именно мнение повлияло на решение Трампа отменить удар в последнюю минуту.

Ранее в интервью каналу NBC Трамп заявил, что отменил нанесение ударов по Ирану незадолго до того, как военные самолеты США должны были подняться в воздух. По словам Трампа, решение было принято, когда ему сообщили, что в результате военной операции могут погибнуть около 150 иранцев, передает ТАСС.

20 июня представители Корпуса стражей исламской революции сообщили, что сбили американский беспилотник Global Hawk над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как разведывательный беспилотный летательный аппарат вторгся в воздушное пространство страны.