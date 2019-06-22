Запрет на полеты в Грузию: Росавиация проведет совещание с перевозчиками

Утром 22 июня Росавиация проведет совещание с перевозчиками в связи с приостановкой полетов в Грузию. Авиакомпании уже официально объявили, что прекращают продажу билетов в Грузию на рейсы с 8 июля. Всем, кто должен был полететь позже этой даты, "Победа" и Red Wings обещают полностью вернуть деньги. S7 в ближайшие дни опубликует на своем сайте информацию о порядке возврата купленных в Грузию билетов.

Сейчас в Грузию летают крупнейшие российские перевозчики, напоминает телеканал "Россия 24". Помимо перечисленных это "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Ютэйр".