В Балтийском море бомбардировщик РФ Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем

21 июня российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Carlos I, участвовавшим в учениях НАТО в Балтийском море. Об этом сообщает телеканал "Антенна 3".

Как уточняется, российский самолет пролетел вблизи авианосца на небольшой высоте и относительно низкой скорости. Воздушное судно обнаружили радары, но не было применено никаких мер, так как выполненные маневры не сочли опасными.

В военных учениях НАТО Baltops-2019, проводившихся в южной части Балтийского моря в период с 3 по 12 июня, принимали участие 18 государств Североатлантического альянса и стран-партнеров, напоминает ТАСС.

10 июня Министерство обороны РФ сообщило, что силы и средства Балтийского флота будут контролировать ход учений НАТО в Балтийском море. Российский Балтийский флот и российские силы в Калининграде проводили совместные маневры параллельно с учениями НАТО.