Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени

Возвращение Крыма в состав Российской Федерации было лишь вопросом времени. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал бывший украинский дипломат Олег Волошин.

По мнению экс-дипломата, если бы в 1990-е годы президентом России был бы не Борис Ельцин, признававший условные границы государств, а Владимир Путин, Крым бы еще тогда вернулся в состав России. Украина стала бы независимой, но без Севастополя, который был базой Черноморского флота и городом союзного подчинения. Также бывший дипломат предположил, что, скорее всего, одним из условий признания независимости стало бы то, что Севастополь остается в составе России.

Как отметил Волошин, тогда Крым достался Украине лишь благодаря мудрым поступкам украинских властей того времени. По мнению Волошина, Россия и Украина близкие друг другу страны, и Киеву не следует рушить отношения с Москвой.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего на полуострове весной 2014 года, напоминает газета "Известия". Тогда большинство крымчан высказались за присоединение к России, но официальный Киев не признал результаты голосования и по-прежнему считает Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована.