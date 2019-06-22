Международный фестиваль "Зеркало": итоги

Международный фестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" завершился в Ивановской области. Гран-при киносмотра получил фильм "Дылда" Кантемира Балигова, сообщает телеканал "Россия 24".

Лучшим режиссером жюри признало Беньямина Найштата за картину "Красный". Почетный приз "За вклад в творчество Тарковского" получил художник Рашит Сафиуллин, создавший легендарную "зону" в фильме "Сталкер". Всего в программе нынешнего фестиваля было представлено более 40 картин.