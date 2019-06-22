Российские волейболисты обыграли немцев в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Германии Лиге наций. В матче десятого тура соревнования российские волейболисты нанесли сопернику поражение со счетом 3:1. Встреча проходила в бразильской Куябе.

Россияне проиграли соперникам из Германии стартовую партию (22:25), но смогли вернуться в игру и сначала сравнять счет (25:21), а затем и довести встречу до победы, выиграв и последующие две партии – 25:19, 25:14.

Победа стала для сборной России восьмой в Лиге наций при двух поражениях. В активе российских волейболистов 23 очка и четвертая строчка в турнирной таблице. Выше России находится лидирующий Иран (27 очков), Бразилия (25) и Италия (24). Германия с шестью баллами располагается на 14 месте.

Следующим соперником России станет команда Болгарии. Встреча состоится 23 июня.