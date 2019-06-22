Два человека погибли при пожаре в Нефтекамске

В башкирском городе Нефтекамск произошел пожар в частном доме. Погибли два человека — мужчина и женщина 1965 года рождения. Их тела спасатели обнаружили в ходе тушения.

Бревенчатый дом горел по всей площади, передает ТАСС. В настоящее время открытое горение ликвидировано.