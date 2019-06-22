НХЛ. Василий Подколзин выбран "Ванкувером" под десятым номером драфта

Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019. Права на 17-летнего игрока молодежной сборной России получил "Ванкувер Кэнакс".

В Континентальной хоккейной лиге права на Подколзина принадлежат петербургскому СКА, за который он провел три матча в регулярном чемпионате. Помимо этого, он выступал за "СКА-Неву" и СКА-1946. Подколзин имеет опыт выступлений и за молодежную сборную России, с которой становился бронзовым призером чемпионата мира.

Отметим, что Подколзин стал единственным российским хоккеистом, задрафтованым клубом НХЛ. Наибольшее представительство в первом раунде драфта НХЛ имеет США и Канада (по 11 игроков), четырьмя хоккеистами представлена Швеция, три – Финляндия, и помимо России одним спортсменом также представлена Германия.