НХЛ. Василий Подколзин выбран "Ванкувером" под десятым номером драфта

Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019. Права на 17-летнего игрока молодежной сборной России получил "Ванкувер Кэнакс".

В Континентальной хоккейной лиге права на Подколзина принадлежат петербургскому СКА, за который он провел три матча в регулярном чемпионате. Помимо этого, он выступал за "СКА-Неву" и СКА-1946. Подколзин имеет опыт выступлений и за молодежную сборную России, с которой становился бронзовым призером чемпионата мира.

