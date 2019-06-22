Ростуризм: в Грузии организованно отдыхают полторы тысячи россиян

Как сообщает Ростуризм, сейчас в Грузии по путевкам отдыхают порядка полутора тысяч россиян. Число самостоятельных туристов из нашей страны уточняется. Те, кто купил туры в Грузию с 21 июня, имеют право требовать расторжения договора и полного возврата денег, если они еще не отправились в путешествие. Если поездка уже началась, то туристам вернут средства за те услуги, которые пока не оказаны, передает телеканал "Россия 24".

Тем временем протестующие в центре Тбилиси не смогли договориться о своих дальнейших действиях. Лидеры оппозиции, которые призывали своих сторонников выйти на митинг к зданию грузинского парламента, сами туда не пришли. Перед народом осмелился выступить только один, но к трибуне его не пропустили. Демонстранты заявили, что устали слушать политические обещания, и в качестве доказательства забросали депутата бутылками с водой.

В ходе акции протеста один протестующий был задержан, но под натиском толпы полицейские вынуждены были отпустить его. В остальном все проходило мирно. Четкой координации массовых выступлений не было — люди вышли на площадь с совершенно разными требованиями. Одни выступали за отставку главы МВД, другие требовали освободить задержанных в ходе последних беспорядков. Многие критиковали политику грузинских властей, а большинство требовало решить проблемы безработицы и низких заработных плат в стране.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил авиакомпаниям воздушные перевозки россиян в Грузию. Это – вынужденная мера, предпринятая ради безопасности граждан РФ. Она вступает в силу с 8 июля. Туроператорам и туристическим агентам на время действия запрета не рекомендуется продавать путевки в Грузию.