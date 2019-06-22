Первые вывезенные из "китовой тюрьмы" косатки и белухи переносят дорогу к месту выпуска нормально

Судно с первой группой косаток и белух, которых вывезли из китовой тюрьмы в Приморье, следует по реке Амур к месту их выпуска. Представители Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщили, что в пути за состоянием млекопитающих наблюдают тренеры и ветеринары. Транспортировку их подопечные переносят нормально, передает телеканал "Россия 24".

В понедельник четыре контейнера с косатками и белухами будут уже в Хабаровском крае. Там их снова погрузят в фургоны и повезут в Сахалинский залив. Перед выпуском на свободу всех животных обеспечат спутниковыми датчиками, чтобы ученые могли отслеживать их перемещения и наблюдать за процессом реадаптации к жизни на воле.

Сейчас в центре передержки морских млекопитающих в бухте Средней в Приморье остаются девять косаток и 84 белухи. Операция по их освобождению должна завершиться к октябрю.