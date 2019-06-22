Голландец Де Лигт может оказаться в "Ювентусе"

Защитник амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт в минувшее трансферное окно может стать игроком туринского "Ювентуса". Представители обоих клубов вступят в переговоры в текущие выходные.

Предполагаемая сумма трансфера за 19-летнего голландца составит порядка 70 миллионов евро, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на De Telegraaf. Самому же Де Лигту туринцы готовы предложить годовую зарплату в размере 20 миллионов евро.

Ранее капитан "Аякса" уже получил личное приглашение в "Ювентус" от португальского нападающего "Юве" Криштиану Роналду. Это произошло после финального матча Лиги наций, в котором Португалия обыграла Нидерланды.

Де Лигт накануне уже отказал испанской "Барселоне". Интерес к нему также проявляет и французский "Пари Сен-Жермен".