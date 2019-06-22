Египет открыл Кубок Африки-2019 победой над Зимбабве

В Египте стартовал Кубок африканских наций по футбол. В матче открытия хозяева турнира в Каире встречались с командой Зимбабве и смогли добиться минимальной победы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу футболистов Египта.

Автором единственного и победного гола в составе египтян стал Махмуд Трезеге Хассан. Участие в матче принимал и нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, однако отметиться результативными действиями ему не удалось.

Благодаря победе в стартовом матче сборная Египта набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы "А". Следующим соперником египтян станет команда ДР Конго. Зимбабве же сыграет с Угандой. Оба мачта состоятся 26 июня.