Тема:
"Прямая линия с Владимиром Путиным" 29 минут назад
Путин призвал не сажать людей ради "галок" и быть к ним ближе
"Прямая линия" президента еще раз зримо показала: нам в столицах ни в коем случае нельзя забывать: реальные силы России (и ее боли, конечно) — в регионах. "Вести в субботу" продолжают свою региональную серию про новых губернаторов. На этот раз — с Сахалина и Курил.
Надеемся, что наша съемка передаст то, что заставило нас, без преувеличения, ахнуть, — такие мы увидели красоты и перспективы для Южных Курил. Мы провели несколько дней на Дальнем Востоке в канун предстоящего саммита "большой двадцатки" в Японии, которой эти острова не дают покоя.
Но уже 20 июня мы, конечно, были в Москве на ежегодной "Прямой линии" президента. Когда закончились четыре часа общения со страной, Владимир Путин подошел еще и к журналистам. Вопрос, который прозвучал там, был и от японских средств массовой информации: мол вы едете в Японию, так каких ждать подвижек?
По многолетней традиции, после этого Путин подошел и к съемочной группе "Вестей в субботу". Мы спросили его об "особенностях момента", связанных с нынешней "линией".
- Здравствуйте еще раз, Владимир Владимирович. Вам задавали вопрос про Японию. А я совсем недавно прилетел с Южных Курил. Там открылась новая школа — в поселке Рейдово на Итурупе — асфальтовая дорога появилась. Но люди там спрашивают: а что вообще ждать Южным Курилам?
- У нас существуют большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Все они будут реализовываться. Мы будем развивать там инфраструктуру. Аэропорт открылся недавно, как мы знаем.
- Детишки флаг поднимали российский. Не придется спускать?
- Ну, нет. Таких планов у нас нет.
В ходе "Прямой линии" Путин иной раз сам заводил разговор по самым резонансным темам этого года.
"Наверняка будут вопросы по пенсиям, но я прямо скажу, поскольку, безусловно, обеспечение пенсионеров нормальным доходам — это один из приоритетов государства. И мы будем за этим следить. В этом году индексация пенсий по старости составила 7,05%. При инфляции прошлого года 4,3%. Также с 1 апреля текущего года мы повысили государственные и социальные пенсии на 2% в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера. Затем с 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам — на 4,3%. Одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих. В общем и целом мы двигаемся по этому направлению, видим эту проблему и, безусловно, будем ее решать и сосредоточим на это внимание", — заверил глава государства.
Еще интересно, что ровно в то время, когда в Москве шла "Прямая линия", поистине драматические события разворачивались в Лондоне. Там ровно в это время объявившая о своей грядущей отставке Тереза Мэй и остальные члены правящей Консервативной партии ждали.
После прошедшей накануне серии дебатов между кандидатами в новые лидеры партии и соответственно в новые премьер-министры, члены парламента от партии тори выбирали, какие две кандидатуры выставить на выбор рядовым членам партии. В итоге — пара на выбор: бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон и действующий главный британский дипломат Джереми Хант. Кто кого? Концептуально рядовые консерваторы уже определились еще кое с чем.
Итак, согласно недавно опубликованному опросу, большинство консерваторов ставят Brexit выше сохранения союза Англии с Северной Ирландией и даже с Шотландией.
Что тогда останется от векового Соединенного Королевства? Средневековая спайка Англии и Уэльса? Как бы то ни было, с новым премьер-министром того, чьей столицей в таком случае останется Лондон, — работать. Спрашиваем у президента России.
- Владимир Владимирович, я не знаю говорят ли вам что-то имена Бориса Джонсона, Джереми Ханта? Президент Трамп прямо поддержал Бориса Джонсона. Вы кого-нибудь поддерживаете в этой гонке?
- Нет. Кого партия выберет, тот и будет премьер-министр. Будем работать с любым человеком. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, — это то, что нам все время как бы пальцем тычут по поводу демократических процессов в России, избирательного права и так далее. Королева, как мы знаем, вопросов никаких не решает и является главой государства формально, а все властные полномочия — у премьер-министра. Один уходит в отставку. Это госпожа Тереза Мэй. Как приходит на смену другой? С помощью всеобщих выборов что ли? Нет. С помощью партийной тусовки. Это, честно говоря, для меня странно. Но вот такова английская система. Мы будем с уважением к этому относиться и работать со всеми, кто захочет работать с нами.
Логика Путина такая: "Английский бизнес хочет работать и расширять свое присутствие на российском рынке. Надеюсь, что и политическое руководство страны, понимая это, будет соответствующим образом реагировать".
Но вернемся к России, где во многие регионы, включая Сахалинскую область, в которую входят Курильские острова, в том числе Южные Курилы, направлены выдвиженцы президента из числа временно исполняющих обязанности новых губернаторов.
Государственная власть в стране, где с десяток часовых поясов, где, какой бы ни была демократия, остается по причине своей протяженности, конечно же, и последней на планете империей. Центральная власть в такой-то стране — особая. Но как этой власти вести себя с народом? Вернемся к очень необычному эпизоду "Прямой линии", когда Путин заговорил про эту самую удивительную, непостижимую для внешнего мира страну, какой является Россия.
- Уважаемый Владимир Владимирович, вам иногда бывает стыдно? И за что?
- Это такой нешуточный вопрос, и говорить об этом на многомиллионную аудиторию не так просто. Конечно, да, как любому, надеюсь, человеку нормальному. Я уже публично как-то воспроизводил эту ситуацию. Мне, честно говоря, даже сложно об этом сейчас говорить, но, тем не менее, это было в начале 2000-х годов. Я много ездил, страна была в очень сложном положении, куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Был конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно. Это было, по-моему, осенью: слякоть, грязь. Куда-то я перебирался, шел по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина преклонного возраста, что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, дала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю, забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду. Вот мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, в руки попадает, я все стараюсь отработать по полной, — признался президент.
- Держите все в руках?
- Не всегда можно решить вопросы, некоторые есть нерешаемые. Я почти уверен, что там было, теперь, прочитав уже десятки таких записок, что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме или еще что-нибудь в этом роде. Но дело не в этом, дело в том, что ее потеряли.
К этому эпизоду возвращаемся и в нашей беседе с президентом. "Это, конечно, вызывает эмоции определенные", — сказал он.
А еще 20 июня Владимир Путин говорил о наиболее резонансных темах, связанных с попаданием за решетку журналистов (Кирилла Вышинского на Украине, Ивана Голунова в Москве), сначала обозначив ту свою позицию, что он против либерализации наказания за наркотики.
"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы ради отчетности и "галок", людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с журналистом Голуновым. Кстати говоря, и генералы были за это уволены", — подчеркнул Путин.
Мы, тем не менее, в нашем интервью остановились на все тех же регионах. Чего в общении с гражданским обществом нельзя забывать тем, кто занимается управлением таи, далеко от столиц, новым губернаторам?
"Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям. У нас губернии есть очень большие и по территории, и по количеству людей, но все-таки надо получать обратную реакцию на то, на что мы работаем, на результаты нашей работы", — считает Путин.
Ранее по теме
-
Андрей Турчак: "Единая Россия" начала решать озвученные на "Прямой линии" проблемы9 часов назад
-
Украинцы, попросившие Путина о помощи, вошли в программу переселения15 часов назад
-
"Прямая линия": готовится перечень поручений22 часа назад
-
К президенту за водой: Путин лично подал заявку на водопровод для жителей села1 сутки назад
-
"Разрешите поднять бокал": Путин вспомнил о героизме дагестанцев1 сутки назад
-
В Красноярске вместо жилого дома все-таки построят детсад и школу1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин запретил авиасообщение с Грузией
- Трамп отменил удар по Ирану
- Поток украинцев в Крым увеличился в два раза
- Запуск "Протона" перенесен на 12 июля
- Ford продаст российские заводы
Самое читаемое
-
"Избила мне глазки": в Петербурге мать искусала детей за "переедание"
- Отравление или пиар? Возвращение памяти Алибасову в вечернем шоу Малахова
- Названы самые опасные для россиян виды рака
- Студентов нанимали для работы в порнографическом реалити-шоу
- Московские пожарные откачали потерявшего сознание кота. Видео
Телеканал "Россия"
-
Бари Алибасов рассказал Малахову, что видел на том свете
- Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица украла ее детей
- Вышел тизер-трейлер романтического приключенческого фильма "Серебряные коньки"
- Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
Вести.Экономика
-
Как ФРС обошлась без сюрпризов, но все же удивила рынки
- Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы
- Орешкин пообещал российской экономике серьезные изменения
- Инвесторы раскупили самый длинный госдолг РФ
- Санкции Евросоюза против России продлят на 6 месяцев
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились
- Спорт после алкоголя: насколько это вредно для организма
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
Вести в 20.00
-
Бой у здания парламента в Тбилиси
- Зеленский подготовил сюрприз для олигархов
- Водка с пузырьками бьет по печени и мозгу
Вести-Москва
-
Столичные экстремалы испытали мотоцикл-амфибию
- Протечки в районе Тушинского тоннеля: прокуратура начала проверку
- Суд закрыл скандальный хостел, но он продолжает принимать постояльцев
- Водители смогут исправить ошибки при оплате парковки без штрафа
- В Подмосковье из-за жары начали гореть леса
- Фестиваль садов, джаз и итальянская кухня: куда отправиться в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео