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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 29 минут назад

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22 июня 201911:20 Сергей Брилев

Путин призвал не сажать людей ради "галок" и быть к ним ближе

"Прямая линия" президента еще раз зримо показала: нам в столицах ни в коем случае нельзя забывать: реальные силы России (и ее боли, конечно) — в регионах. "Вести в субботу" продолжают свою региональную серию про новых губернаторов. На этот раз — с Сахалина и Курил.

Надеемся, что наша съемка передаст то, что заставило нас, без преувеличения, ахнуть, — такие мы увидели красоты и перспективы для Южных Курил. Мы провели несколько дней на Дальнем Востоке в канун предстоящего саммита "большой двадцатки" в Японии, которой эти острова не дают покоя.

Но уже 20 июня мы, конечно, были в Москве на ежегодной "Прямой линии" президента. Когда закончились четыре часа общения со страной, Владимир Путин подошел еще и к журналистам. Вопрос, который прозвучал там, был и от японских средств массовой информации: мол вы едете в Японию, так каких ждать подвижек?

По многолетней традиции, после этого Путин подошел и к съемочной группе "Вестей в субботу". Мы спросили его об "особенностях момента", связанных с нынешней "линией".

- Здравствуйте еще раз, Владимир Владимирович. Вам задавали вопрос про Японию. А я совсем недавно прилетел с Южных Курил. Там открылась новая школа — в поселке Рейдово на Итурупе — асфальтовая дорога появилась. Но люди там спрашивают: а что вообще ждать Южным Курилам?

- У нас существуют большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Все они будут реализовываться. Мы будем развивать там инфраструктуру. Аэропорт открылся недавно, как мы знаем.

- Детишки флаг поднимали российский. Не придется спускать?

- Ну, нет. Таких планов у нас нет.

В ходе "Прямой линии" Путин иной раз сам заводил разговор по самым резонансным темам этого года.

"Наверняка будут вопросы по пенсиям, но я прямо скажу, поскольку, безусловно, обеспечение пенсионеров нормальным доходам — это один из приоритетов государства. И мы будем за этим следить. В этом году индексация пенсий по старости составила 7,05%. При инфляции прошлого года 4,3%. Также с 1 апреля текущего года мы повысили государственные и социальные пенсии на 2% в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера. Затем с 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам — на 4,3%. Одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих. В общем и целом мы двигаемся по этому направлению, видим эту проблему и, безусловно, будем ее решать и сосредоточим на это внимание", — заверил глава государства.

Еще интересно, что ровно в то время, когда в Москве шла "Прямая линия", поистине драматические события разворачивались в Лондоне. Там ровно в это время объявившая о своей грядущей отставке Тереза Мэй и остальные члены правящей Консервативной партии ждали.

После прошедшей накануне серии дебатов между кандидатами в новые лидеры партии и соответственно в новые премьер-министры, члены парламента от партии тори выбирали, какие две кандидатуры выставить на выбор рядовым членам партии. В итоге — пара на выбор: бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон и действующий главный британский дипломат Джереми Хант. Кто кого? Концептуально рядовые консерваторы уже определились еще кое с чем.

Итак, согласно недавно опубликованному опросу, большинство консерваторов ставят Brexit выше сохранения союза Англии с Северной Ирландией и даже с Шотландией.

Что тогда останется от векового Соединенного Королевства? Средневековая спайка Англии и Уэльса? Как бы то ни было, с новым премьер-министром того, чьей столицей в таком случае останется Лондон, — работать. Спрашиваем у президента России.

- Владимир Владимирович, я не знаю говорят ли вам что-то имена Бориса Джонсона, Джереми Ханта? Президент Трамп прямо поддержал Бориса Джонсона. Вы кого-нибудь поддерживаете в этой гонке?

- Нет. Кого партия выберет, тот и будет премьер-министр. Будем работать с любым человеком. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, — это то, что нам все время как бы пальцем тычут по поводу демократических процессов в России, избирательного права и так далее. Королева, как мы знаем, вопросов никаких не решает и является главой государства формально, а все властные полномочия — у премьер-министра. Один уходит в отставку. Это госпожа Тереза Мэй. Как приходит на смену другой? С помощью всеобщих выборов что ли? Нет. С помощью партийной тусовки. Это, честно говоря, для меня странно. Но вот такова английская система. Мы будем с уважением к этому относиться и работать со всеми, кто захочет работать с нами.

Логика Путина такая: "Английский бизнес хочет работать и расширять свое присутствие на российском рынке. Надеюсь, что и политическое руководство страны, понимая это, будет соответствующим образом реагировать".

Но вернемся к России, где во многие регионы, включая Сахалинскую область, в которую входят Курильские острова, в том числе Южные Курилы, направлены выдвиженцы президента из числа временно исполняющих обязанности новых губернаторов.

Государственная власть в стране, где с десяток часовых поясов, где, какой бы ни была демократия, остается по причине своей протяженности, конечно же, и последней на планете империей. Центральная власть в такой-то стране — особая. Но как этой власти вести себя с народом? Вернемся к очень необычному эпизоду "Прямой линии", когда Путин заговорил про эту самую удивительную, непостижимую для внешнего мира страну, какой является Россия.

- Уважаемый Владимир Владимирович, вам иногда бывает стыдно? И за что?

- Это такой нешуточный вопрос, и говорить об этом на многомиллионную аудиторию не так просто. Конечно, да, как любому, надеюсь, человеку нормальному. Я уже публично как-то воспроизводил эту ситуацию. Мне, честно говоря, даже сложно об этом сейчас говорить, но, тем не менее, это было в начале 2000-х годов. Я много ездил, страна была в очень сложном положении, куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Был конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно. Это было, по-моему, осенью: слякоть, грязь. Куда-то я перебирался, шел по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина преклонного возраста, что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, дала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю, забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду. Вот мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, в руки попадает, я все стараюсь отработать по полной, — признался президент.

- Держите все в руках?

- Не всегда можно решить вопросы, некоторые есть нерешаемые. Я почти уверен, что там было, теперь, прочитав уже десятки таких записок, что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме или еще что-нибудь в этом роде. Но дело не в этом, дело в том, что ее потеряли.

К этому эпизоду возвращаемся и в нашей беседе с президентом. "Это, конечно, вызывает эмоции определенные", — сказал он.

А еще 20 июня Владимир Путин говорил о наиболее резонансных темах, связанных с попаданием за решетку журналистов (Кирилла Вышинского на Украине, Ивана Голунова в Москве), сначала обозначив ту свою позицию, что он против либерализации наказания за наркотики.

"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы ради отчетности и "галок", людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с журналистом Голуновым. Кстати говоря, и генералы были за это уволены", — подчеркнул Путин.

Мы, тем не менее, в нашем интервью остановились на все тех же регионах. Чего в общении с гражданским обществом нельзя забывать тем, кто занимается управлением таи, далеко от столиц, новым губернаторам?

"Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям. У нас губернии есть очень большие и по территории, и по количеству людей, но все-таки надо получать обратную реакцию на то, на что мы работаем, на результаты нашей работы", — считает Путин.

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