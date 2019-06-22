Полторы сотни жизней перевесили: Трамп воздержался от "непропорционального" удара по Ирану

Иранские противоречия в американской политике: пока президент США Дональд Трамп заявляет, что готов к переговорам с Тегераном, его госсекретарь Майк Помпео грозит Ирану новыми санкциями и дополнительными мерами. Отношения с Исламской Республикой обострились после того, как на юге Ирана был сбит американский дрон. В ООН просят стороны конфликта не обострять ситуацию, а в Европе выходят на акции протеста.

- Ни одна администрация за первые два с половиной года не сделала того, что сделали мы. Я благодарен вам!

Американский лидер приветствует конгрессменов на лужайке у Белого дома, где организовали пикник. Этот вечер мог пройти в совершенно иных настроениях, если бы Дональд Трамп в последние минуты не отказался от решения нанести авиаудары по Ирану. Почему передумал, он рассказал в интервью NBC.

- А самолеты уже в воздухе?

- Нет, они были в полной готовности и, если что, к месту прибыли бы довольно скоро, и в этом случае развернуться уже было бы нельзя. Поэтому командующие пришли ко мне и попросили принять решение. Я сказал: "Я хочу кое-что уточнить, прежде чем вы уйдете. Сколько людей — я говорил об иранцах — будет убито?" Они сказали: "Сэр, мы сейчас узнаем и вернемся с ответом". Великие люди — наши генералы. Они вернулись и сказали: "Примерно 150". И я секунду подумал, затем сказал: "Знаете, что? Они сбили беспилотный самолет, а мы в итоге останемся со ста пятьюдесятью погибшими людьми. Это может произойти уже через полчаса после того, как я дам добро на удар. Я не считаю, что это пропорциональная мера".

Впрочем, как сообщают американские СМИ, советовался он не только с генералами, но и с любимым ведущим Fox News Такером Карлсоном. Журналист, по данным изданий, рассказал президенту, что акция возмездия ударит не только по Исламской Республике, но и по рейтингу Дональда Трампа.

- К счастью, есть голос разума среди всех призывов, прозвучавших в адрес президента. И он говорил: доверять своей интуиции и не идти на конфликт, который легко избежать. И голос этот принадлежит телеведущему Такеру Карлсону. Как сообщает The Daily Beast, Карлсон в частной беседе донес до Трампа необходимость отказа от враждебного подхода, задав вопрос: будет ли война с Ираном в чьих-либо интересах?

Поддерживают решение хозяина Белого дома единодушно и республиканцы с демократами. По инициативе Штатов уже в следующий понедельник соберется Совбез ООН, а пока в организации делают сдержанные заявления. Официальный представитель генсека ООН рассказал, что Антонио Гуттереш общается с обеими сторонами конфликта. За дипломатический путь решения выступают и лидеры стран Евросоюза.

"Уже более двух лет я говорю: нам нужно идти дальше с точки зрения регионального баланса. Нам нужно иметь повестку дня с Ираном и с другими нашими партнерами в регионе, которая позволит нам разрешить эти кризисы. Нам необходимо продолжать контролировать ядерную деятельность Ирана, в том числе и в будущем. Но мы должны избегать любой эскалации. Поэтому я призываю все стороны вернуться к разуму, к деэскалации и теперь вести переговоры", — говорит президент Франции Эммануэль Макрон.

"Конечно, мы обеспокоены происходящим вокруг Ирана и рассчитываем на дипломатические переговоры, на политическое решение этой очень напряженной ситуации", — говорит канцлер Германии Ангела Меркель.

В Тегеране заявляют: они также избежали жертв. Рядом с дроном летел патрульный Boeing P8, на борту которого было 35 членов экипажа. О том, что армия готова сбить беспилотник, американцев предупреждали.

"За 10 минут до того, как выпустить ракету, мы дали два предупреждения. Этот беспилотник оборудован таким образом, что он может получать и отправлять сигналы от наземных станций. Как я уже говорил, те, кто контролирует дрон, услышали наши предупреждения, но проигнорировали их. Ввиду того, что самолет нарушил наши границы, мы поразили его ракетой "земля-воздух", — рассказал генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Растущая напряженность между США и Ираном в очередной раз спровоцировала антиамериканские митинги в других странах. Yankee go home — легендарный политический лозунг написан на плакатах у протестующих в сицилийской Катании. Манифестанты выступают против базы системы связи MUOS, которую обслуживает ВМФ Штатов.

В Иордании тоже прошли массовые акции протеста из-за Бахрейнской конференции, которая состоится в понедельник. На ней лидер Штатов обещал рассказать о сделке века. Если точнее, эту сделку так называет сам Трамп — речь идет о мирном плане для Палестины и Израиля. Иорданцы уверены, что интересы палестинского народа там вряд ли будут учтены.