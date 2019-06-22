Тема:
В Оманском заливе атакованы танкеры 1 час назад
Полторы сотни жизней перевесили: Трамп воздержался от "непропорционального" удара по Ирану
Иранские противоречия в американской политике: пока президент США Дональд Трамп заявляет, что готов к переговорам с Тегераном, его госсекретарь Майк Помпео грозит Ирану новыми санкциями и дополнительными мерами. Отношения с Исламской Республикой обострились после того, как на юге Ирана был сбит американский дрон. В ООН просят стороны конфликта не обострять ситуацию, а в Европе выходят на акции протеста.
- Ни одна администрация за первые два с половиной года не сделала того, что сделали мы. Я благодарен вам!
Американский лидер приветствует конгрессменов на лужайке у Белого дома, где организовали пикник. Этот вечер мог пройти в совершенно иных настроениях, если бы Дональд Трамп в последние минуты не отказался от решения нанести авиаудары по Ирану. Почему передумал, он рассказал в интервью NBC.
- А самолеты уже в воздухе?
- Нет, они были в полной готовности и, если что, к месту прибыли бы довольно скоро, и в этом случае развернуться уже было бы нельзя. Поэтому командующие пришли ко мне и попросили принять решение. Я сказал: "Я хочу кое-что уточнить, прежде чем вы уйдете. Сколько людей — я говорил об иранцах — будет убито?" Они сказали: "Сэр, мы сейчас узнаем и вернемся с ответом". Великие люди — наши генералы. Они вернулись и сказали: "Примерно 150". И я секунду подумал, затем сказал: "Знаете, что? Они сбили беспилотный самолет, а мы в итоге останемся со ста пятьюдесятью погибшими людьми. Это может произойти уже через полчаса после того, как я дам добро на удар. Я не считаю, что это пропорциональная мера".
Впрочем, как сообщают американские СМИ, советовался он не только с генералами, но и с любимым ведущим Fox News Такером Карлсоном. Журналист, по данным изданий, рассказал президенту, что акция возмездия ударит не только по Исламской Республике, но и по рейтингу Дональда Трампа.
- К счастью, есть голос разума среди всех призывов, прозвучавших в адрес президента. И он говорил: доверять своей интуиции и не идти на конфликт, который легко избежать. И голос этот принадлежит телеведущему Такеру Карлсону. Как сообщает The Daily Beast, Карлсон в частной беседе донес до Трампа необходимость отказа от враждебного подхода, задав вопрос: будет ли война с Ираном в чьих-либо интересах?
Поддерживают решение хозяина Белого дома единодушно и республиканцы с демократами. По инициативе Штатов уже в следующий понедельник соберется Совбез ООН, а пока в организации делают сдержанные заявления. Официальный представитель генсека ООН рассказал, что Антонио Гуттереш общается с обеими сторонами конфликта. За дипломатический путь решения выступают и лидеры стран Евросоюза.
"Уже более двух лет я говорю: нам нужно идти дальше с точки зрения регионального баланса. Нам нужно иметь повестку дня с Ираном и с другими нашими партнерами в регионе, которая позволит нам разрешить эти кризисы. Нам необходимо продолжать контролировать ядерную деятельность Ирана, в том числе и в будущем. Но мы должны избегать любой эскалации. Поэтому я призываю все стороны вернуться к разуму, к деэскалации и теперь вести переговоры", — говорит президент Франции Эммануэль Макрон.
"Конечно, мы обеспокоены происходящим вокруг Ирана и рассчитываем на дипломатические переговоры, на политическое решение этой очень напряженной ситуации", — говорит канцлер Германии Ангела Меркель.
В Тегеране заявляют: они также избежали жертв. Рядом с дроном летел патрульный Boeing P8, на борту которого было 35 членов экипажа. О том, что армия готова сбить беспилотник, американцев предупреждали.
"За 10 минут до того, как выпустить ракету, мы дали два предупреждения. Этот беспилотник оборудован таким образом, что он может получать и отправлять сигналы от наземных станций. Как я уже говорил, те, кто контролирует дрон, услышали наши предупреждения, но проигнорировали их. Ввиду того, что самолет нарушил наши границы, мы поразили его ракетой "земля-воздух", — рассказал генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Растущая напряженность между США и Ираном в очередной раз спровоцировала антиамериканские митинги в других странах. Yankee go home — легендарный политический лозунг написан на плакатах у протестующих в сицилийской Катании. Манифестанты выступают против базы системы связи MUOS, которую обслуживает ВМФ Штатов.
В Иордании тоже прошли массовые акции протеста из-за Бахрейнской конференции, которая состоится в понедельник. На ней лидер Штатов обещал рассказать о сделке века. Если точнее, эту сделку так называет сам Трамп — речь идет о мирном плане для Палестины и Израиля. Иорданцы уверены, что интересы палестинского народа там вряд ли будут учтены.
Ранее по теме
-
Трамп: в случае войны Иран столкнется с невиданными разрушениями4 часа назад
-
Трамп отменил удар по Ирану по совету ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона6 часов назад
-
США эвакуируют из Ирака сотрудников и просят СБ ООН обсудить Иран9 часов назад
-
Тегеран не получал никаких посланий из Вашингтона20 часов назад
-
Ситуация в Персидском заливе: Россия призвала всех к сдержанности22 часа назад
-
На грани войны: Иран и США обменялись посланиями23 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин запретил авиасообщение с Грузией
- Трамп отменил удар по Ирану
- Поток украинцев в Крым увеличился в два раза
- Запуск "Протона" перенесен на 12 июля
- Ford продаст российские заводы
Самое читаемое
-
"Избила мне глазки": в Петербурге мать искусала детей за "переедание"
- Отравление или пиар? Возвращение памяти Алибасову в вечернем шоу Малахова
- Названы самые опасные для россиян виды рака
- Студентов нанимали для работы в порнографическом реалити-шоу
- Московские пожарные откачали потерявшего сознание кота. Видео
Телеканал "Россия"
-
Бари Алибасов рассказал Малахову, что видел на том свете
- Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица украла ее детей
- Вышел тизер-трейлер романтического приключенческого фильма "Серебряные коньки"
- Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
Вести.Экономика
-
Как ФРС обошлась без сюрпризов, но все же удивила рынки
- Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы
- Орешкин пообещал российской экономике серьезные изменения
- Инвесторы раскупили самый длинный госдолг РФ
- Санкции Евросоюза против России продлят на 6 месяцев
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились
- Спорт после алкоголя: насколько это вредно для организма
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
Вести в 20.00
-
Бой у здания парламента в Тбилиси
- Зеленский подготовил сюрприз для олигархов
- Водка с пузырьками бьет по печени и мозгу
Вести-Москва
-
Столичные экстремалы испытали мотоцикл-амфибию
- Протечки в районе Тушинского тоннеля: прокуратура начала проверку
- Суд закрыл скандальный хостел, но он продолжает принимать постояльцев
- Водители смогут исправить ошибки при оплате парковки без штрафа
- В Подмосковье из-за жары начали гореть леса
- Фестиваль садов, джаз и итальянская кухня: куда отправиться в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео