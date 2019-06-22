Денис Черышев может вновь оказаться в "Вильярреале"

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России по футболу Денис Черышев текущим летом может вернуться в "Вильярреал", которому принадлежат права на россиянина. Представители "желтой субмарины" отказывается продавать Черышева валенсийцам, где он был в аренде.

В "Вильярреале" выражают свое недовольство поведением "Валенсии", которая предпринимает попытки сбить цену на 28-летнего российского хавбека, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Plaza Deportivo. Кроме того, Черышев может пригодиться "Вильярреалу", если команду покинет другой полузащитник Альфонсо Педраса.

Напомним, что валенсийцы по окончании срока аренды Черышева имели приоритетное право на окончательный выкуп прав на игрока средней линии за восемь миллионов евро, однако в мае они им не воспользовались. Они все также хотят сохранить футболиста у себя, но на более выгодных условиях.

В минувшем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 41 матч, в которых он стал автором четырех голов и пяти результативных передач.