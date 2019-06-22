Шахрин счастлив, что он и в 60 на коне

22 июня свой юбилей, 60 лет, отмечает один из самых известных уральцев и давно уже легенда всего русского рока — лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин.

Вот так и рушатся стереотипы — рок-звезда с газонокосилкой "причесывает" лужайку. Или, например, вместо гитары берет в руки секатор, чтобы подстричь дерево, – это тоже в порядке вещей.

Бессменному лидеру группы "Чайф" — 60, но тяга к природе была всегда, как и любовь к музыке во всех проявлениях. Особое хобби – винил. "Поход за пластинками я сравниваю с тем, как на рыбалку люди ходят: я не знаю, что я найду", — говорит Владимир Шахрин.

Музыкальный улов Шахрина — приличный — более трех тысяч пластинок. Музыка 50-х, 60-х, 70-х.

То, что он стал музыкантом, заложено генетически. Отец — гитарист, дед играл на балалайке. Первую рок-группу собрал еще в школе — с одноклассником Владимиром Бегуновым.

Одно из первых интервью. 1986 год. Он хотел заполнить вакуум советской эстрады новой музыкой. Удалось.

Музыкант — по призванию, по образованию — строитель. К тому же знает, как избавить мегаполис от грязи: вместо пустырей — газоны. Власти столицы Урала идею оценили, прислушиваются. Шахрину приятно, ведь, несмотря на бешеную популярность, он и не думал покидать Екатеринбург.

"Чайф" с гастролями покорили полмира точно. С той же любовью к зрителям выступают и в Штатах, и в уральской глубинке.

Уже за кружкой чая лидер "Чайфа" делится: несмотря на достойный юбилей, силы есть. Как раз заканчивают работу над новым альбомом.

"Какие-то высшие силы дают тебе какие-то рифмы, гармонии, аккорды, мелодии, а у нас есть желание это отрепетировать, сделать, записать. Я абсолютно счастлив, что мы в 60 лет на коне, как говорится в санях", — признается Шахрин.

Уже сейчас музыкант готовится и к большим гастролям. Символично — 60 городов России и зарубежье. И этот тур не будет прощальным.