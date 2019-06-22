Лимаренко рассказал о традициях и свободе

"Сахалин" — так в честь российского острова был назван огромный алмаз из коллекции Гохрана. Скоро он займет свое место в постоянной коллекции Алмазного фонда Московского Кремля. Масса — 76 карат. А площадь Сахалина — как раз 76 тысяч квадратных километров.

А ведь еще три поколения назад алмаз нужно было подбирать поменьше. Сахалин тогда был разделен — России оставалась лишь северная его часть. По итогам русско-японской войны вся нижняя часть острова попала под власть японцев. Они тогда переименовали в Тоехару не только русское село Владимировку на самом Сахалине — все исторические русские названия были стерты с карты и на Курильской гряде. Оттуда Япония жестко контролировала все проливы, идущие от России в открытый океан.

К счастью, после Второй мировой войны Россия вернула себе все эти земли, правда, великодушно оставив некоторые японские названия. Например, названный русскими еще в XVIII веке остров Фигурный мы почему-то продолжаем называть Шикотаном. Ну, да ладно. Главное, что сегодня все это — Сахалинская область, где недавно прошла "премьера" именного алмаза "Сахалин".

Во всех смыслах ювелирно аккуратная распаковка экспонатов выставки "Национальные сокровища России. Москва — Сахалин", которую туда привез Гохран. Драгоценную копию императорской державы внимательно изучают после транспортировки, затем взвешивают. Долгий путь проделали ценнейшие изделия фирм Фаберже, Морозова и других именитых фабрик и мастерских. Особое место занимают предметы, связанные с мореплаванием. Например, бальные жетоны выпускников Императорского мореходного училища, многие из которых бывали на Сахалине.

Для наших друзей из Гохрана это первая за несколько десятилетий такая выставка за пределами столиц. Для нас — повод познакомиться с тем, кто убедил Гохран пойти на такой эксперимент с его сокровищами и разглядеть то сокровище, каким являются Сахалин и Курилы.

Не меньшее сокровище Сахалинской области, Южных Курил, острова Итуруп — каскад водопадов, водопадиков, ручейков. Эта вода вырывается из вулкана, из подземных озер, и главная ее особенность — зимой она на 4 градуса теплее, чем вода в океане.

Строго говоря, на этой стороне острова это еще не океан, а Охотское море. Но у него теперь — глобальная судьба. Воду из каскада на горе собирают в трубу, и в море она течет через крытую фабрику.

Сразу поймать малька кеты повезло новому врио губернатора Сахалинской области Валерию Лимаренко. Он — кстати — заядлый рыбак, а потому затащил нас и на речку.

Сима — уникальная дальневосточная порода лососевых. А по местным берегам ходят еще и уникальные короткохвостые коты. Порода называется бобтейл.

Уроженец европейской части в этот вверенный ему президентом дальневосточный край Лимаренко явно влюбился. Тем более что и история края — героическая. 1945-й здесь помнят хорошо.

Недавно состоялось торжество по случаю закладки в курильском поселке Рейдово новой школы — первой на острове с 70-х годов. Дети даже от каникул оторвались. Учителя побросали отпуска.

Но что еще до сих пор можно увидеть на Курилах? Смотрим на то, что еще недавно здесь не считалось ветхим жильем. После ревизии, которую провел новый глава региона, его выявлено в десять раз больше, чем значилось.

- Как так в десять раз больше?

- В этом и проблема. Осваивали территорию, строили временное жилье. Я считаю, что это временное жилье, — отметил Валерий Лимаренко. – С использованием древесины, шлакоблоков. Все это делалось в расчете на то, что люди добудут газ, нефть, уголь, рыбу и уедут к себе в Краснодарский край или куда-то в Центральную Россию.

- А они осели.

- Совершенно верно. И живут в этом жилье. И это все не регистрировалось так, как надо.

Заходим внутрь. Зову за собой нашего оператора Антона Касимовича: "Антон, зайди сюда, посмотри. Не по себе совершенно".

"Если дождь, а дожди очень сильные у нас, течет так, что просто ставим ведра", — рассказывает одна из местных жительниц.

- И сколько вы стояли на очереди?

- Я как молодой специалист стояла с момента, когда приехала в 1987 году.

- На дворе 2019-й!

С чего начать движение вперед? Заглянем на главный остров области, на Сахалин. Одно время у сахалинцев была горькая шутка: японцы так все плохо построили, прослужило только 70 лет. Вот, например, железная дорога. Давайте проверим. Российская колея -1520 миллиметров. Вот они 1520, смотрим. Японская — узкая. Впрочем, рядом уже мост под такую колею, которая в остальной России.

"Мы сейчас с железной дорогой завершаем работу, — говорит Валерий Лимаренко. — В этом году будет все "перешито". Кстати говоря, это делается буквально в течение одного года. То есть такой бросок строительный — 850-900 километров "перешиваются", представляете?!"

За время перелета с Сахалина на Итуруп Лимаренко, привыкший к громадью планов за десятилетия работы в атомной промышленности, объясняет: не самолетами и паромами, а теперь, когда он наконец-то сделал общую колею, мостами или туннелями соединить Сахалин с материковой Россией и соседним японским Хоккайдо и посредством БАМа и Транссиба создать коридор через всю Евразию — от Токио до Лиссабона. При этом везти по ним грузы не только из Японии, а превратить ее, страну-экспортера, в страну, через которую в Европу пойдет транзит из других стран Тихого океана. Фантастика?

Но ведь, например, в авиации за год удалось осуществить тоже казавшуюся фантастической идею открыть из Южно-Сахалинска три новых маршрута по области и три вовне: Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и Петропавловск-Камчатский. И, сделав это в области, Лимаренко уже по-другому говорит и с Москвой.

"Нам очень жаль, что "Аэрофлот" ушел. И авиакомпания "Россия" старается сейчас компенсировать этот уход , — отметил Валерий Лимаренко. — Тем не менее эта проблема остается. И мы ее сейчас решаем. И для нас очень важно, чтобы люди могли полететь в отпуск. Вот сейчас в июне месяце все билеты проданы. И люди пытаются улететь через другие города, через Владивосток, Хабаровск, Новосибирск. Это несправедливо и неправильно. Это не коммерческий вопрос, это вопрос целостности России".

Но что же все-таки с задворками того же Итурупа? Где искать источник вдохновения?

У народов Сибири и Дальнего Востока есть придание, что вся земля лежит на спине огромного лосося. Ну, а если хотите, вся Россия лежит на спине Курильской гряды.

В поселке Китовый заглядываем к местным рыбакам, уходящим на промысел. И здесь же Лимаренко просить научить его обращаться с морскими узлами.

- А вам как врио губернатора какой узел надо развязать прежде всего?

- Команду нужно собрать, которая любит трудиться, любит людей, — подчеркнул Лимаренко.

В вверенной ему президентом Сахалинской области он прежде всего наладил контакт с теми, кто уже доказал: прорыв возможен. После посещения крытой фабрики отправляемся на открытые пруды. В воде, которая, напомним, чуть теплее, чем в море, мальки растут быстрее, чем в природе. А потом, когда по искусственной речке их все-таки выпускают в океан, у них уже есть генетическая память, заставляющая их сюда вернуться взрослыми, уже на отлов. И в этом курильчане уже на голову выше японцев.

"На миллион малька сегодня японцы получают 50 тонн возврата. А мы — от 100 до 400 тонн", — сказал Александр Верховский, президент компании "Гидрострой".

Но что с рядовыми жителями Курильских островов? Дочери одной из местных жительниц в тот день предстояло подписать важную бумагу, утвержденную новым главой региона.

"Вы обязуетесь оставить эту квартиру, я обязуюсь выдать вам в замен этой квартиры новую. Это хорошая сделка, вы получите новую квартиру бесплатно от государства взамен утраченного вами ветхого аварийного жилья, которое мы с удовольствием снесем, — заверил Вадим Рокотов, врио главы муниципального образования "Курильский городской округ". — Всю проблему с аварийным жильем мы хотим решить к 2024 году".

- Ну, все, деваться некуда, придется строить дома.

- В присутствии губернатора говорю, что мы свое слово сдержим, теперь уже обязаны, — сказал Вадим Рокотов.

При этом в Сахалинской области водятся деньги, ведь нефти, газа и угля она экспортирует на 13 миллиардов долларов. В областной столице в Южно-Сахалинске наличие таких бюджетов чувствовалось и раньше: взять один только очень современный реабилитационный центр. Но за последний год сюда пришло не только новое дополнительное оборудование.

- Дорогая история-то, наверное, Валерий Игоревич?

- Не дороже денег, — отметил Лимаренко.

А вот без особых денег сюда сейчас пришло и такое атомстроевское ноу-хау по подготовке персонала: конкретно здесь новые рабочие места создаются путем проведения курсов для тех православных волонтеров, кто готов полностью перейти в медсестры. Как раз недавно вручены соответствующие дипломы.

Но никак не менее важная задача — создать проекты, на которые деньги пойдут и в отдаленные районы области типа Курильского, где коли начали строить новое жилье, к нему надо проложить и дороги.

Но, как мы уже мельком заметили, дело не только в деньгах. Новые пути можно найти и в том, что еще недавно казалось депрессивным бюрократическим тупиком.

- А мы ничего не нарушаем?

- Нет, — заверил Лимаренко.

- А лицензию не надо купить?

- Нет, нам разрешается теперь ловить лососевую рыбу, горбушу безо всякой лицензии в выделенных местах.

- Это нам с вами или жителям Сахалина?

- Всем жителям Сахалина и Курил. Самое главное — традиции, люди хотят ловить, потому что добыча — это признак свободы.

- Это распоряжение федерального Минсельхоза или это вы здесь на месте решили?

- Это федеральный Минсельхоз, но мы стали инициаторами этого проекта.

- Вы строили атомные станции, объездили полмира — от Вьетнама и Турции до Финляндии.

- Да, география была большая.

- И оказались на Сахалине. Что заставило вас не только влюбиться немедленно в этот край, но и удивило, пусть даже кто-то и обидится?

- Удивительная вещь, но дорога, которая из Южно-Сахалинска ведет в столицу газа Оху, получается местная. Знаете, почему? Она не становится федеральной. Дело в том, что существуют правила, что федеральная дорога должна вести из области в область, а у нас островной регион. Единственный в России. И поэтому шансов иметь федеральную дорогу у нас нет. И в этой ситуации я обратился специально в Минтранс. В законе появится фраза: "кроме Сахалинской области".